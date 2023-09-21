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Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Фото: Пресслужба президента України

Сьогодні, 21 вересня, в США відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського і голови Пентагону Ллойда Остіна. 

Про це повідомила преслужба президента України Володимира Зеленського. 

“Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Допомога вже сягнула 46 млрд доларів”, - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, також президент наголосив на важливості посилення української ППО.

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Під час зустрічі порушувалось і питання створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

Володимир Зеленський запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами та лідерами палати представників щодо оборонної допомоги Україні. 

Президент сказав сенаторам, що військова допомога Україні має вирішальне значення для зусиль нашої держави у боротьбі з російською агресією, розповів за підсумками зустрічі лідер демократичної більшості Чак Шумер.

"Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну", - процитував Зеленського Шумер.

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