Голова Одеської ОВА розповів про наслідки вечірньої атаки на регіон

Внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних немає.

LB.ua в Google News

Надвечір російські терористи атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували”, - написав Кіпер.

Він додав, що постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, уночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.