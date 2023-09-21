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Голова Одеської ОВА розповів про наслідки вечірньої атаки на регіон

Внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних немає.

Голова Одеської ОВА розповів про наслідки вечірньої атаки на регіон
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Надвечір російські терористи атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували”, - написав Кіпер.

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Він додав, що постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, уночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

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