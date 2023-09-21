Німеччина не відмовляється надати Україні крилаті ракети TAURUS, - Пісторіус

Для схвалення цього рішення ще не пройдені всі необхідні процедури.

Наразі Німеччина не відмовила Україні в наданні крилаті ракети великої дальності TAURUS. Водночас, для схвалення цього рішення ще не пройдені всі необхідні процедури.

Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у інтерв’ю виданню Le Monde.

“Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час… Наш обов'язок - ретельно розглянути всі питання”, - сказав Пісторіус.

Міністр наголосив, що усвідомлює, яку користь ці ракети можуть дати українським бійцям.

Пісторіус розповів, що зобов’язання України не використовувати ці крилаті ракети за межами своєї території дуже важливе, але це “не єдиний фактор перевірки”.

За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP). Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликає владу Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.