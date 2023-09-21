До бюджету українських громад за пів року надійшло понад 85 млн грн туристичного збору

Державне агентство розвитку туризму підрахувало, на скільки поповнився бюджет регіонів за рахунок туристичного збору у першому півріччі 2023-го.
Як зазначає пресслужба ДАРТ, у свої бюджети ОТГ отримали понад 85 млн грн туристичного збору.
Туристичний збір в Україні за перші шість місяців зріс майже на чверть в порівнянні з аналогічним періодом у ковідному 2021 році – 85 млн 471 тис. грн проти 69 млн 453 тис. грн. У минулому році загальна сума турзбору по регіонах за перше півріччя скала майже 89 млн грн.
До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли Київ та чотири області.
Найбільше турзбору надійшло до бюджету Львівщини – 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той же період у 2022 році. Бюджет столиці поповнився на 14 млн 171 тис. грн. (сума майже на третину менша, ніж за шість місяців минулого року – 20 млн 43 тис. грн) Закарпаття заробило 9 млн 53 тис. грн, що трохи більше ніж за аналогічний період торік (8 млн 872 тис. грн). У Івано-Франківській області сума туристичного збору виявилася меншою ніж торік – 8 млн 755 тис. грн у 2023 році проти 9 млн 47 тис. грн у 2022 році. Замикає п’ятірку лідерів Дніпропетровщина, до бюджету громад якої надійшло 5 млн 279 тис. грн, що на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року (майже 4 млн грн).
Значно зросли суми туристичного збору в трьох західних регіонах України:
- Чернівецькому – (1 млн 419 тис. грн цьогоріч проти 733 тис. грн торік),
- Рівненському – (1млн 111 тис. грн проти 657 тис. грн)
- на Волині (1 млн 253 тис. грн проти 821 тис. грн).
Падіння туристичного збору зафіксовано в 15 регіонах України. Найбільше ця сума скоротилася на Луганщині - 100%, на Херсонщині – 98%, на Донеччині – 91%, на Миколаївщині – на 72%.
Значне скорочення відбулося в Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), м. Київ (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%) Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%), Хмельницькій (6%) та Івано-Франківській (3%) областях.
У ДАРТ зауважили, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного. Станом на 2023 рік суми становили до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму.
Нагадаємо, цього місяця Державне агентство розвитку туризму оновило перелік "Туристичних магнітів України". До нього увійшло 170 визначних туристичних місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Цей писок не повний і буде розширюватися.
Також ДАРТ оприлюднив дані про стан податкових надходжень від туристичної галузі різних регіонів України.