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Правоохоронці підозрюють мешканку Херсонщини у роботі на окупантів

Про підозру у вчиненні злочину їй було повідомлено заочно. 

Правоохоронці підозрюють мешканку Херсонщини у роботі на окупантів
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції повідомили про підозру гауляйтерці Кардашинки Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці встановили причетність 52-річної жительки Великої Кардашинки до колабораційної діяльності. Вона у червні минулого року добровільно виявила бажання очолити окупаційну владу в селі Кардашинка Скадовського району. 

Так звана “голова сільської адміністрації” підібрала та призначила на посади в сільську адміністрацію підлеглих працівників, особисто контролювала підбір кадрів до закладів освіти, розташованих на території сіл Кардашинка та Велика Кардашинка.

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Також жінка здійснювала пропаганду щодо популяризації дій РФ та російських збройних формувань. Вона контролювала оформлення і надання жителям матеріальної допомоги та інших соціальних виплат у рублях.

Оскільки жінка перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України їй було повідомлено заочно. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, поліція підозрює мешканку с. Михайлівка Чугуївського району Харківської області у співпраці з російськими окупантами.  49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці.

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