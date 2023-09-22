Правоохоронці підозрюють мешканку Херсонщини у роботі на окупантів

Про підозру у вчиненні злочину їй було повідомлено заочно.

Співробітники поліції повідомили про підозру гауляйтерці Кардашинки Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці встановили причетність 52-річної жительки Великої Кардашинки до колабораційної діяльності. Вона у червні минулого року добровільно виявила бажання очолити окупаційну владу в селі Кардашинка Скадовського району.

Так звана “голова сільської адміністрації” підібрала та призначила на посади в сільську адміністрацію підлеглих працівників, особисто контролювала підбір кадрів до закладів освіти, розташованих на території сіл Кардашинка та Велика Кардашинка.

Також жінка здійснювала пропаганду щодо популяризації дій РФ та російських збройних формувань. Вона контролювала оформлення і надання жителям матеріальної допомоги та інших соціальних виплат у рублях.

Оскільки жінка перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України їй було повідомлено заочно. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, поліція підозрює мешканку с. Михайлівка Чугуївського району Харківської області у співпраці з російськими окупантами. 49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці.