Єрмак попередив про нову інформацію кампанію росіян із дискредитації Зеленського

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що росіяни готують нову інформацію кампанію із дискредитації Володимира Зеленського.

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

Мета кампанії - дискредитувати Зеленського та його команду за кордоном.

Керівник ОПУ озвучив тези, які використовуватимуть російські пропагандисти.

"Говоритимуть про президентські вибори в РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт. Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти Росії", - зазначив Єрмак.

Ще одна теза пропагандистів стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів. Крім того, росіяни намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною Росією, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

"Розповсюджувати ці тези планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми", - додав керівник ОПУ.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що російські спецслужби готували чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Під час кампанії прогнозували “вкид” сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ, аби посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед громадян та міжнародних партнерів.