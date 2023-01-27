Спецслужби РФ готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України, - Генштаб

В ході кампанії відбудеться “вкид” сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, голови СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, в. о. голови Нацполіції Івана Виговського та інших.

Зокрема, в ході кампанії відбудеться “вкид” сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

За інформацією розвідки, мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів.

На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

Нагадаємо, раніше українська розвідка попередила, що Росія намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій. ГУР попереджало, що найближчим часом очікується комплексне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.