Час між ракетними атаками РФ збільшується, бо Росія не встигає виробляти ракети, – Ігнат

Терміни між російськими ракетними атаками збільшується, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.

Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, у ГУР Міноборони слідкують за залишками російських ракет.

“Якщо ми говоримо про ракети, які б’ють далеко і точно – це ракети Х-101, Х-555, Х-55, в тому числі без ядерної частини... Ракети ще радянського арсеналу – це ракети Х-22, їх залишились сотні. Але це зброя не далекобійна, дальність 600 кілометрів, б’є вона неточно, розльот до 600 метрів радіус її вірогідної похибки. Ці ракети становлять загрозу, але вони не мають такого ефекту”, – розповів він.

Що стосується „Калібрів“, Х-101, Х-555 та балістичних „Іскандер“, темпи їх виробництва не встигають на сьогоднішній день за використанням.

“Тому ми маємо збільшення термінів, які Росія використовує для терору нашої держави”, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 26 січня українська ППО збила 47 із 55 російських ракет.