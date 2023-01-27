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Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат

Літак F-16 поєднує у собі функції винищувачів Су-27і Міг-29, штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24.

Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
F-16 Fighting Falcon
Фото: US Air Force

Наразі важко говорити про конкретні терміни навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо Україна їх отримає.

Про це заявив на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Скільки часу – це питання дуже всіх цікавить, і тут можна говорити умовно. Тому що не можна знати такі терміни, бо терміни є надзвичайно великі. Нам такі терміни навчання і пілотів, і інженерно-авіаційного складу, на жаль, не підходять. В умовах війни ми повинні робити все в рази швидше”, – зазначив він.

Ігнат розповів, що українські пілоти вже пробували літати на F-16 під час навчань, але це не те саме, що вести на них бойові дії.

“Вони кажуть: літати не проблема. Ми вже навіть пробували керувати, коли у нас були навчання з літаками в Україні. Ми можемо їх опанувати приблизно за кілька тижнів – можемо літати, здійснювати посадку, але це одне. А інша річ – це воювати на ньому, застосовувати усі типи озброєння, які має F-16. Це літак, який може здійснювати певні модифікації, удари по наземних цілях різними типами зброї, і крилаті ракети, і бомби”, – сказав речник Повітряних сил.

 

За його словами, F-16 міг би поєднати в собі функції чотирьох типів літаків, які наразі має на озброєнні Україна: винищувачів Су-27 і МіГ-29, штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24. При цьому українське командування вже затвердило перелік пілотів, які навчатимуться літати на цих літаках.

“Список льотчиків уже давно готовий. Так, може, там будуть якісь зміни, тому що у нас війна, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук уже його погодив. Таким чином, пілоти готові. Але я ще раз підкреслюю, що не пілотами єдиними. Потрібно готувати авіаційних інженерів, тому що небо помилок не пробачає, трапляються катастрофи. Цих людей треба не менш ретельно готувати, аніж пілотів. Вони повинні щодня обслуговувати літак. І щоденне, і сезонне обслуговування, регламентні роботи – це все потрібно робити на землі”, – розповів він.

Ігнат також вказав на важливість розбудови аеродромної інфраструктури.

Нагадаємо, 25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно “вийти на постачання літаків для України”.

 

 

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