Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

Російська Федерація нині тримає у Чорному морі 12 кораблів, з них два ракетоносії.

Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Загальний залп складає 12 ракет.

"Наразі ми спостерігаємо, що море знову на нашому боці — шторм посилився. Це змусило і ракетоносії, в тому числі, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" складає 12 одиниць. Це немало для того, щоб завдавати точкові удари по об’єктах критичної інфраструктури, але ми бачимо, що вони потребують відновлення сил після ракетної атаки", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що як заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.