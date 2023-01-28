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Дефіцит в енергосистемі залишається значним, - Укренерго

Найскладніша ситуація в Одеській області.

Дефіцит в енергосистемі залишається значним, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Споживання електроенергії в Україні дещо зменшилось, що характерно для вихідних днів. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.

Про це повідомляє пресцентр Укренерго.

Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Також триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Найскладніша ситуація в Одеській області, через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.  

У компанії також нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Нагадаємо, що через обстріл 26 січня на Одещині все ще складна ситуація зі світлом, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця місяця.

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