Росія за вчора здійснила 10 ракетних обстрілів і 81 авіаудар, – Генштаб

Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

Розпочалася 339 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів, один з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ – Сумської.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це – Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Херсонської.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та пʼять районів зосередження його живої сили.

Нагадаємо, 25 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підтвердив, що оборонці повністю відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.