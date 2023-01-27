Володимир Зеленський запросив Томаса Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.

Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю, - наголосив президент.

Він додав, що Україна зробить все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче – у паризькій Олімпіаді.

Зеленський нагадав, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному.

“Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський запросив Томаса Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.

“Поспілкувався сьогодні зі студентами, викладачами та випускниками Коледжу Європи в Натоліні та Брюгге. Це особлива освітня інституція, яка готує фахівців для роботи у європейських структурах та з європейськими структурами. Саме таких фахівців, яких ми потребуємо, зокрема, для повноцінної інтеграції нашої держави з Європейським Союзом. Українці вже навчаються за програмами Коледжу Європи. І ми вже почали створення такого коледжу в Україні”, - зазначив голова держави.

Зеленський наголосив - це підкреслює наше прагнення повністю та якнайшвидше інтегруватися з ЄС. А також це дасть українцям змогу допомогти захисту свободи та європейських цінностей як у нашому регіоні, так і в усій Європі.

“Сьогодні ж маємо вагому новину з Бельгії – країни, у якій розташовані керівні структури Євросоюзу. Є рішення уряду Бельгії про пакет підтримки для нашої оборони. Те, що посилить ППО. Те, що збільшить мобільність наших військових на полі бою”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленський нагадав - сьогодні вранці у Києві біля “Менори” в Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам'яті всіх жертв Голокосту. Сьогодні – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. І навіть у такий час, у час повномасштабної війни, Україна разом з усім цивілізованим світом відчуває й розділяє біль, який досі залишається у світі від злочинів нацизму.

“Ми пам'ятаємо. А отже, ми протидіємо намаганням зла повернутися”, - підсумував президент.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Sky News, Україні потрібно зараз 300-500 танків.