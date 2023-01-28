Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Сьогодні два райони Дніпропетровщини знову потрапили під ворожий вогонь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Загарбники били по громадам з важкої артилерії.

Вранці вдарили по Покровській громаді, що на Нікопольщині, туди прилетіло близько десяти снарядів.

“Пообіді армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі”, – сказав голова ДОР.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.