Так, військові 5-го окремого штурмового полку показали роботу захопленого російського танку Т-90, який свого часу ЗСУ захопили на Сумщині. А заразом танкісти розповіли і про свою щоденну роботу.

На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», трофейна російська техніка відпрацьовує по позиціях своїх колишніх власників, себто самих росіян. Наразі нею керує один з танкових підрозділів ЗСУ.

До трофейної техніки належить танк Т-90, розроблений ще за часів Радянського Союзу. Він являє собою модернізацію танку Т-72 «Урал», який використовувався під час бойових дій у Сирії, Іраку, Судані та низці інших країн.

Журналісти «Українського Свідка» фіксують бойові дії проти окупантів: спочатку по позиціях противника працювали українські міномети, а потім в хід пішли танки.

«Корегуванням вогню займається розвідувальний дрон», — розповідає командир бойової машини із позивним Шарпей. «Завдяки цьому вдається досягти майже стовідсоткової точності». Також військовий розповів, що інтенсивність боїв на цій ділянці фронту дуже висока. «Вони лізуть і лізуть», — каже він. «Були дощі, потім морози. Погода сира, брудна, а вони все одно лізуть по бруду».

На питання про страх Шарпей відповідає: «Я не можу показувати своїм підлеглим, що я боюсь. Коли людина боїться, вона починає губитись та помилятись».

Під час фільмування знімальна група отримала вогонь у відповідь. На щастя, ніхто не постраждав. Як з’ясувалося згодом, на місце, де перебувала знімальна група, буквально через пів хвилини після відходу прилетіло близько десяти російських снарядів.

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