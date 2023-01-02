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"Під звуки пострілів": "Український свідок" розповів, як ​пройшла Новорічна ніч на передовій

"Ялинка в бліндажі, постріли і незламний дух українських військових".

"Під звуки пострілів": "Український свідок" розповів, як ​пройшла Новорічна ніч на передовій

Проєкт "Український свідок" розповів, як минула Новорічна ніч на передовій.

"Новий 2023 рік українці зустріли в умовах війни з Росією. І поки більшість українців були в укриттях та чули звуки ППО наші журналісти поїхали до 5-го окремого штурмового полку на передову аби зустріти Новий рік з тими, хто боронить Україну та українців зі зброєю в руках і щодня наближає нашу перемогу. Ялинка в бліндажі, постріли в новорічну ніч і незламний дух українських військових, це все про святкування переможного Нового року на передовій", – йдеться в описі до відео.

"У 2023 точно буде перемога”, – кажуть військові, нарізаючи салати. Вони дивляться новорічні фільми та говорять з рідними. Ворогу ж побажати можуть лише одне – "йдіть додому". Та навіть в новорічну ніч не стихають ворожі постріли і раз за разом наші військові дають гідну відповідь.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрів Новий рік у Бахмуті разом з українськими військовими.

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