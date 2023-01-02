Європейські ціни на газ впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни

На майданчику у Нідерландах TTF вартість на лютий зменшилася на 4,67% – до 72,75 євро.

Закупівельна ціна природного газу в Європі знизилася до мінімального рівня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На майданчику у Нідерландах TTF вартість на лютий зменшилася на 4,67% – до 72,75 євро, пише Le Figaro.

Це у пʼять разів менше, ніж вартість у серпні, і ця ціна є найнижчою з 21 лютого 2022. Падіння відбувається на тлі відносно теплої зими, що дозволяє економити запаси.

Ціна на газ, що постачатиметься наступного місяця, впала майже на 50% за один місяць і значно знизилася порівняно з піками літа: у серпні 2022 року вона досягла піку в 342 євро за мегават-годину. Ціни на газ почали зростати восени 2021 року, з початком скорочення поставок російського газу до Європи, потім дуже різко зросли з моменту вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Обсяги торгів у понеділок були слабкими, оскільки головний товарний ринок, Лондон, був закритий. Ця тенденція до зниження стала можливою завдяки "великим запасам газу, які були створені, і попиту, який пом’якшується, зокрема завдяки сприятливим кліматичним умовам", пояснює керівник відділу досліджень La Banque Postale Asset Management Себастьян Періс Хорвіц. "Це хороша новина для європейських держав і для економік регіону", – сказав він.

Нагадаємо, європейські ціни на газ 27 грудня продовжили знижуватися на тлі теплої погоди і зменшення занепокоєння щодо поставок та запасів. Під час торгів вартість газу на хабі TTF у Нідерландах опустилася нижче 77 євро за мегаватт-годину.

Улітку-на початку осені ціни на газ у Європі били рекорди через послідовне скорочення Росією поставок. На тлі газового шантажу країни активізували зусилля з пошуку альтернативних постачальників.