За 10 місяців війни Україна отримала понад $31 млрд від партнерів, - Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залучили більш ніж $31 млрд від партнерів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не затримували пенсії, зарплати лікарям чи вчителям. Кожен тиждень ми проводили та проводимо постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України. За ці 10 місяців ми вже залучили більше 31 млрд доларів від наших партнерів. Нам вдалося втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах. Нам вдалося профінансували всі ключові видатки бюджету", - сказав Шмигаль.

Він додав, що від продажу військових облігацій до держбюджету залучили майже 200 млрд грн.

Прем'єр зазначив, що всі платежі за зовнішнім боргом були відтерміновані на 2 роки.

"Міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Водночас потрібно розуміти, що 2/3 всіх коштів, які ми отримали в бюджет – це був наш внутрішній ресурс. Сплата кожним із нас податків, мит, купівля облігацій", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік, що включає багатомільярдну допомогу Україні.

Світовий банк надасть Україні кредит у розмірі 500 млн доларів у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.