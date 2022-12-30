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З 24 лютого при спробі нелегально залишити Україну загинули 15 чоловіків, - Держприкордонслужба

З них 12 людей втопились на кордоні із Румунією.

З 24 лютого при спробі нелегально залишити Україну загинули 15 чоловіків, - Держприкордонслужба
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Від 24 лютого 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, з них 15 загинули. Було зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону, а ще трьох загиблих знайшли в горах.  

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20”, - розповіли в Держприкордонслужбі.

При цьому понад 950 особам оголошені підозри, більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Крім того, було зафіксовано 410 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн гривень. 

Як раніше повідомлялось, пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли у районі гори Піп Іван Мармароський, завершено. Двоє з них загинули, двох затримали румунські прикордонники.

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