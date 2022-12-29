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В Карпатах знайшли тіла двох українців, – Держприкордонслужба

Ще двох затримали на кордоні румунські прикордонники. 

В Карпатах знайшли тіла двох українців, – Держприкордонслужба
Фото: Скріншот з відео

Пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли у районі гори Піп Іван Мармароський, завершено. Двоє з них загинули.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Ще двох затримали на кордоні румунські прикордонники. 

В Держприкордонслужбі розповіли, що до пошукових заходів з українського боку були залучені понад 30 прикордонників та рятувальників. Також було залучено вертолітну авіацію та фахівців аеророзвідки.

Громадян закликали утриматися від походів у гори. Наразі в Карпатах спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах. 

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох ухилянтів, які тікали до Румунії.

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