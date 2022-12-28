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У війні проти російських окупантів загинув доброволець з Австралії

Де саме загинув Сейдж О'Доннелл не повідомляється.

У війні проти російських окупантів загинув доброволець з Австралії
Фото: theaustralian.com

Доброволець з Австралії Сейдж О'Доннелл загинув у війні, яку розв’язала Росія проти України.

Про це пише CNN.

Міністерство закордонних справ Австралії опублікувало заяву матері бійця.

“Сейдж О'Доннелл "загинув у бою, захищаючи свободу українського народу. Друзі та сім'я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа", – йдеться у заяві.

МЗС Австралії надає консульську допомогу сім'ї бійця.

 

Раніше повідомлялося, що Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster. 

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