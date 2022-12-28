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103 770 загиблих: Генштаб оприлюднив дані про втрати армії РФ на 308 день війни

Учора ЗСУ ліквідували 550 окупантів.

103 770 загиблих: Генштаб оприлюднив дані про втрати армії РФ на 308 день війни
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 770 військових. Учора Збройні сили знищили близько 550 росіян і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 017 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1 999 (+1) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

 

Нагадаємо, противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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