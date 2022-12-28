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ДТЕК: у Києві і області діють екстрені відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень не працюють.

ДТЕК: у Києві і області діють екстрені відключення світла
Фото: nytimes.com

У Києві і області 28 грудня продовжують діяти екстрені відключення світла. Тож графіки поки все ще не працюють.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі також поінформували, що на Київщині відбуваються екстрені відключення світла.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – наголошують в ДТЕК.

 

Раніше повідомлялося, що електропостачання в Києві обмежене, але стабільне.

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