ДТЕК: у Києві і області діють екстрені відключення світла

У Києві і області 28 грудня продовжують діяти екстрені відключення світла. Тож графіки поки все ще не працюють.
Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.
"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК Київські регіональні електромережі також поінформували, що на Київщині відбуваються екстрені відключення світла.
“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – наголошують в ДТЕК.
Раніше повідомлялося, що електропостачання в Києві обмежене, але стабільне.