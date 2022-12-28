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Росіяни обстріляли артилерією акваторію в Миколаївській області

Поранених, за даними ОВА, немає. 

Росіяни обстріляли артилерією акваторію в Миколаївській області
Очаківський порт (ілюстративне фото)
Фото: ua.usm.media

Протягом 27 грудня російська армія обстрілювала артилерією акваторію Очаківської громади. У інших районах області та Миколаєві день і ніч минули відносно спокійно.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Вчора,  27 грудня, о 13:21 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – написав він. 

Очаківська громада потерпає від ворожих нападів систематично. 21 грудня російська армія обстріляла житловий будинок в Очакові. Поранено трьох людей, серед них – десятирічного хлопчика. 

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