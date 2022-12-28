Росіяни обстріляли артилерією акваторію в Миколаївській області

Поранених, за даними ОВА, немає.

Протягом 27 грудня російська армія обстрілювала артилерією акваторію Очаківської громади. У інших районах області та Миколаєві день і ніч минули відносно спокійно.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Вчора, 27 грудня, о 13:21 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – написав він.

Очаківська громада потерпає від ворожих нападів систематично. 21 грудня російська армія обстріляла житловий будинок в Очакові. Поранено трьох людей, серед них – десятирічного хлопчика.