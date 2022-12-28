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Уряд схвалив постанову для прискорення відновлення високовольтних ліній та підстанцій

Документ знімає вимогу проведення оцінки впливу на довкілля при будівництві окремих повітряних ліній електропередачі. 

Уряд схвалив постанову для прискорення відновлення високовольтних ліній та підстанцій
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Процес відновлення високовольтних ліній та підстанцій буде прискорено.

Відповідне рішення уряд схвадив 17 грудня, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Документ знімає вимогу проведення оцінки впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ і більше та підстанцій напругою 330 кВ і більше у період дії воєнного стану.

“Зазначене рішення сприятиме максимально терміновому та ефективному відновленню об’єктів енергетичної системи України, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської військової агресії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українців попереду чекає важка зима, а США будуть невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру нашої країни.

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