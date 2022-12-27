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Наразі помітне поліпшення ситуації в електроенергетиці, – Галущенко

“Вся енергетична галузь працює 24/7”.

Наразі помітне поліпшення ситуації в електроенергетиці, – Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Міністерство енергетики працює над збільшенням генерації та розширенням можливостей для передавання електроенергії.

Про це повідомляє сайт Міненерго. 

“Час між обстрілами ми використовуємо для двох речей. По-перше, щоб зменшити дефіцит завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії. І це зараз відбувається. По-друге, щоб збільшити можливості передачі електроенергії від генерації до споживача. Особливо з регіонів, де була замкнена потужність”, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, наразі вся енергетична галузь працює 24/7. Міненерго моніторить ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють відповідні штаби, і уже помітне поліпшення ситуація в енергосистемі.

Однак ризик обстрілів енергетичної інфраструктури залишається, особливо у святкові дні.

"Зараз відбуваються нон-стоп перевірки дотримання графіків відключень електроенергії. Оскільки для кожної області є її доведені ліміти, які розподіляються між споживачами. Працює постійна комісія за участю Держенергонагляду, НКРЕКП та Служби безпеки України, і вона виявляє маніпуляції чи протиправні відключення", – розповів глава Міненерго.

 

Раніше повідомлялося, що у столиці та Київській області застосовані екстрені відключення світла.  

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