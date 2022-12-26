Росіяни затягують перевірки суден, які йдуть по “зерновому коридору”, – Мінінфраструктури

Це призводить до зменшення обсягу експорту агропродукції з чорноморських портів і мільйонних збитків для вантажовласників через простої.

За два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з 390 000 тонн аграрної продукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що з одеських портів серед інших вийшли балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис тонн агропродукції на 24 судна. Далі – очікування на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ).

Сьогодні в Босфорі очікують інспекції 99 суден, з яких 72 – на захід до портів під завантаження, 27 – вже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць.

“Це є результатом цілеспрямованих дій делегації РФ в СКЦ, мета яких – сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до трьох, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад, чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше). При такому алгоритмі перевірка одного судна займає від 4 годин. Це непродуктивно і сприяє збільшенню черги. Збільшення черги – це зменшення обсягу експорту агропродукції з наших портів і мільйонні збитки для вантажовласників через простої”, – пояснює Юрий Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Він додав, що станом на 25 грудня через це інспекційна група №3 не провела жодної інспекції. В результаті за день відбулось всього 6 інспекцій з 10 запланованих. Для стабільно працюючого “зернового коридору” потрібно мінімум 12 на день.

Наразі по “зерновому коридору” рухаються 3 судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Раніше про те, що Росія гальмує роботу “зернового коридору” говорив президент України Володимир Зеленський.