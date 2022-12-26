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Таких ексцесів буде багато, – Подоляк про "бавовну" на аеродромі в Енгельсі

Те, що відбувається на військових об'єктах в Росії – це наслідки втрати керованості процесами.

Таких ексцесів буде багато, – Подоляк про "бавовну" на аеродромі в Енгельсі
Фото: скрін відео

Кількість таких ексцесів, як сьогоднішній вибух на аеродромі в Енгельсі в Росії зростає. І це буде продовжуватися.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал.

За його словами, військові знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України.

А все, що відбувається на військових об'єктах в Росії – це наслідки війни та втрати керованості процесами. Кремль не може цього проконтролювати.

"Ці всі ексцеси в Росії є наслідки війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються Росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю. Тому таких ексцесів, зокрема в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже багато", – зазначив Подоляк.

Подоляк підкреслив – Україна дійсно знищуватиме російських загарбників на усіх тимчасово окупованих територіях. На це військові мають юридично право.

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи на військовому аеродромі у Енгельсі Саратовської області. За даними росЗМІ, загинули троє людей, але літаки нібито не постраждали.

У Міноборони РФ пізніше заявили, що аеродром атакували ударні дрони. Зазначимо, що місто Саратов розташоване на правому березі Волги. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

Як заявив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат, вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі - це наслідки російської агресії на території України.

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