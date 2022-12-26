Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові оголосили підозру громадянці, яка вербувала російських агентів

Агентів вербувала уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої "ДНР".

У Харкові оголосили підозру громадянці, яка вербувала російських агентів
Фото: Нацполіція

У Харкові оголосили заочно підозру громадянці, яка працювала на російські спецслужби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, поліція викрила громадянку України, яка вербувала колаборантів.

У жовтні слідчі управління скерували до суду справу щодо "агента ФСБ" - мешканця Харкова, який передавав росіянам дані про об’єкти ЗСУ. Але розслідування продовжувалось, і слідчі встановили жінку, пов’язану з ФСБ, яка завербувала цього харків’янина.

"Встановлено, що Людмила - уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої "ДНР". Після цього переїхала до Москви та працює на служби розвідки РФ – в тому числі вербує українців для отримання координат та даних по переміщенню військових на території України", - зазначив Болвінов. 

Нагадаємо, що за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також