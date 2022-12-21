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Василь Малюк назвав прізвища кураторів агентів ФСБ в Україні

Обидва – колишні високопосадовці часів президента-втікача Януковича. 

Василь Малюк назвав прізвища кураторів агентів ФСБ в Україні
Сивкович і Клюєв
Фото: скріншот

За відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва.

Про це т.в.о. Керівника Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтервʼю журналістці Наталі Мосейчук. 

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це, свого роду, кротоферма, якщо називати уже звичними для нас термінами. І в тому офісі пропрацьовуються різні питання, але основна задача – це збір інформації по Україні і робота по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники Пʼятої служби ФСБ РФ. Пʼята служба працює по Україні і безпосередньо співробітники у повній комунікації з Сівковичем працювали разом з Кулінічем (ексголова кримського управління СБУ – Ред.). Після чого, як він надавав інформацію, вони надавали доповіді безпосередньо в ФСБ. Банальні агентурні повідомлення", – сказав Малюк, додавши, що ці повідомлення наявні в СБУ.

За словами Малюка, СБУ провела агентурно-технічне проникнення до ворожих лав. 

Нагадаємо, про звʼязок підозрюваного в державній зраді колишнього керівника Управління СБУ в АР Крим Кулініча тз Сівковичем писала і газета Washington Post. За даними журналістів, керівником осередку сплячих агентів в Україні, до якого входив і ексголова управління СБУ в Криму Олег Кулініч, є колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. За два роки до вторгнення Сівкович дав Кулінічу завдання красти секретні внутрішні документи СБУ. Вони також вступили в змову, щоб сприяти іншому ймовірному російському шпигуну – ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. 

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