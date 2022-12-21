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Відео Путіна з "обʼєднаного штабу військ" окупантів знімалося в Ростові-на-Дону, – ЗМІ

Депутат-"єдинорос" заявляв, що Путін був у зоні так званої СВО, тобто війни. 

Відео відвідування президентом РФ Володимиром Путіним 16 грудня "обʼєднаного штабу родів військ, задіяних у СВО", знімалося насправді в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Про це пише видання "Агентство", яке проаналізувало інтерʼєри штабу на відеоролику та на фотографіях з інших заходів.

На початку листопада в цьому ж штабі знімали відео з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, коли він, як тоді заявлялося, "інспектував командний пункт Обʼєднаного угруповання російських військ", задіяного у війні проти України. 

Фото: Агентство
Фото: Агентство

Депутат "Єдиної Росії" Андрій Гурулев 20 грудня заявляв, що Путін був не в Ростові-на-Дону, а в зоні "СВО", тобто війни. 

Журналісти "Радіо Свободи" зазначили, що однозначно визначити, де був Путін, неможливо. Зазвичай коли влада Росії говорить про зону "спецоперації", вона має на увазі територію України, але навіть не територію окупованого Криму. 

Нагадаємо, 18 грудня МО росіян опублікувало відео із Шойгу. Заявлялося, що він "облетів на вертольоті передові позиції". Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнює, але каже, що це був "південний військовий округ".

Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи.

Виявилося, що Шойгу під час відвідування "передових позиції" окупантів перебував у 75 кілометрах від лінії фронту, на півночі Криму. 

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