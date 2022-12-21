У Росії може погіршитися звʼязок і Інтернет після виходу Nokia та Ericsson у кінці цього року, – Reuters

У Росії може погіршитися якість мобільного звʼязку та Інтернету після виходу виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson наприкінці цього року. У довгостроковій перспективі це може паралізувати мобільні мережі країни, пише Reuters із повідомленням на пʼятьох високопоставлених керівників телекомунікаційних компаній та інші джерела в галузі.

Співрозмовники агентства кажуть, що російські користувачі мобільних телефонів, ймовірно, матимуть повільніші завантаження та оновлення, більше перерваних дзвінків, дзвінків, які не будуть проведені, і зіткнуться з більш тривалими відключеннями, оскільки оператори втратять можливість оновлювати або ремонтувати програмне забезпечення.

Ericsson і Nokia, на які разом припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій у Росії, виробляють все, починаючи від телекомунікаційних антен і закінчуючи апаратним забезпеченням, яке з’єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали.

Вони також надають важливе програмне забезпечення, яке дозволяє різним частинам мережі працювати разом.

"Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій – Ред.), — сказав Reuters фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк повторив цю думку в інтерв’ю: "Наш вихід буде завершеним. Ми не збираємося нічого постачати в Росію".

Майбутній вихід Nokia та Ericsson може мати більш глибокий вплив на повсякденне життя росіян, ускладнюючи врешті щось таке звичайне, як телефонний дзвінок.

Росіяни обіцяли налагодити власне виробництво телекомунікаційного обладнання, але жодних деталей про виробників і операторів немає.

Нагадаємо, компанія Nokia оголосила про рішення вийти з Росії у квітні. У серпні Nokia підтвердила згортання роботи. Тоді ж міжнародна технологічна компанія Ericsson оголосила про згортання всього бізнесу у Росії і закриття представництва в найближчі місяці.