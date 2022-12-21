Головне за ніч. Середа, 21 грудня

Візит Зеленського до США, передача Україні систем ППО Patriot, відбиті атаки противника на Харківщині та Донбасі, бої за Бахмут.

Президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема із президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – поінформував глава держави у Twitter.

Прессекретар президента Сергій Никифоров додав, що зустріч із Джозефом Байденом відбудеться 21 грудня. Президенти України і США обговорять всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Зеленський також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

У новому пакеті військової допомоги на майже 2 млрд доларів США нададуть Україні систему ППО Patriot.

"Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", – йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Зазначається, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 25 населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Противник завдав пʼятьох ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

Нагадаємо, Херсон і інше правобережжя області зазнає щоденних обстрілів після виходу окупантів на лівий берег Дніпра. Останніми днями російська армія постійно обстрілювала центр Херсона, зокрема будівлю ОДА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія втратила на війні з Україною близько 99 740 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 510 окупантів, сім танків, літак і гелікоптер.

Про інші втрати противника – в новині.

За останній тиждень російські військові та найманці "Вагнера" трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

По Сумській області Росія за добу випустила 19 мін, у Донецькій обстріляла центр Курахового, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також за добу зазнали обстрілів Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Миколаївська, Херсонська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

Для знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях окупанти використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву. Маються на увазі “молодіжні рухи”, створені як “волонтерські”, які переважно є масовкою. Першим був “Юг молодой”, до якого на окуповану територію завезли молодь, що імітувала підтримку окупації з боку місцевих.

Тепер росіяни створили “Рух перших”, який є схожим на комсомол й має ознаки тоталітарного культу.

Також на тимчасово окупованих територіях продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.

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