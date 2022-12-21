Внаслідок численних ворожих обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула і 6 поранено

Усього за добу окупанти обстріляли область 71 раз.

За минулу добу, 20 грудня, російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки”, – написав Ярослав Янушевич.

За його даними, є жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 20 грудня мешканець Херсонської області підірвався на протипіхотній міні, яку залишили росіяни. Від вибуху чоловік втратив частину ноги.