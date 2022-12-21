США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $1,8 млрд. У ньому можуть бути Patriot, – Reuters

Оголошення, ймовірно, відбудеться під час візиту президента Зеленського до Вашингтона.

США можуть оголосити новий пакет військової допомоги, який оцінюється приблизно в $1,8 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на декількох американських посадовців.

Оголошення може відбутися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, якщо його буде проведено.

"Пакет включатиме допомогу та ракети Patriot, але його вартість може змінитися, додали чиновники. Один із чиновників сказав, що пакет може включати комплекти наведення для ракет повітряного базування, які допоможуть Україні точно вражати цілі. Очікується, що Зеленський і Байден зустрінуться в Білому домі, повідомило одне з джерел", – зазначили журналісти.

Про можливість візиту Зеленського до США для виступу на засіданні Конгресу вчора ввечері повідомила низка західних медіа, зокрема CNN. Офіс президента візит не підтверджує і не спростовує.

Якщо поїздка відбудеться, вона стане першим закордонним візитом українського президента за час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, про можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot повідомляла і CNN. За даниим журналістів, очікується, що також США у наступному пакеті допомоги надішлють Україні комплекти високоточних бомб. Вони перетворюватимуть некеровані бомби на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM).

У кінці листопада Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot, але зазначалося, що зараз надання їх у плани не входить.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ говорив, що передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першого дня саміту міністрів закордонних справ Альянсу підтвердив, що передача "патріотів" обговорюється.

18 грудня президент Зеленський повідомив, що Україна продовжує перемовини щодо надання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Переговори, зокрема, веде особисто глава держави.