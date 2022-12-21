Три стартапи з розробки безпілотників для ЗСУ отримали гранти

Під час Drone Demo Day три стартапи з розробки безпілотників для Збройних сил України отримали гранти по 5 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Загалом технології для ЗСУ представили 73 команди.
“Військові відзначили більшість стартапів та запросили їх пройти випробування на полігон. Також три команди отримали гранти в розмірі 5000 доларів від Київської школи економіки на реалізацію власних проєктів”, – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що розвиток mil-tech-напряму є сьогоднішнім пріоритетом для держави.
Йдеться про технології, що стосуються:
- повітряних, наземних та підводних БПЛА,
- засобів зв’язку для військових,
- боєприпасів та систем скидання для безпілотників,
- засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки,
- програмного забезпечення,
- систем розмінування,
- механізмів транспортування для військових,
- інших технологій, необхідних для обслуговування БПЛА в польових умовах.
"Це був перший Drone Demo Day. Організатори планують проводити захід регулярно”, – додали у міністерстві.
Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.