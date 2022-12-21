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Три стартапи з розробки безпілотників для ЗСУ отримали гранти

Загалом технології представили 73 команди. 

Три стартапи з розробки безпілотників для ЗСУ отримали гранти

Під час Drone Demo Day три стартапи з розробки безпілотників для Збройних сил України  отримали гранти по 5 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Загалом технології для ЗСУ представили 73 команди. 

“Військові відзначили більшість стартапів та запросили їх пройти випробування на полігон. Також три команди отримали гранти в розмірі 5000 доларів від Київської школи економіки на реалізацію власних проєктів”, – йдеться у повідомленні. 

У міністерстві зазначили, що розвиток mil-tech-напряму є сьогоднішнім пріоритетом для держави. 

Йдеться про технології, що стосуються: 

  • повітряних, наземних та підводних БПЛА, 
  • засобів зв’язку для військових,
  • боєприпасів та систем скидання для безпілотників, 
  • засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, 
  • програмного забезпечення, 
  • систем розмінування, 
  • механізмів транспортування для військових,
  • інших технологій, необхідних для обслуговування БПЛА в польових умовах.

"Це був перший Drone Demo Day. Організатори планують проводити захід регулярно”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

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