Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Захисники отримали відзнаки та ордени.

“Не зважаючи на ті зусилля, що докладає російські терористичні збройні формування, що уособлюють в собі хворі амбіції путіна, Збройні Сили України перетворили Бахмут на місце їх масового знищення. Українські воїни щоденно доводять світові, що перемога належить сильним!”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 грудня прибув із візитом до міста Бахмут Донецької області, де ведуться запеклі бої з окупантами.