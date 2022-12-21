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Зеленський нагородив бійців 57-ої бригади за захист Бахмута

Захисники отримали відзнаки та ордени. 

Зеленський нагородив бійців 57-ої бригади за захист Бахмута
Фото: ОК "Південь"

Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Захисники отримали відзнаки та ордени. 

“Не зважаючи на ті зусилля, що докладає російські терористичні збройні формування, що уособлюють в собі хворі амбіції путіна, Збройні Сили України перетворили Бахмут на місце їх масового знищення. Українські воїни щоденно доводять світові, що перемога належить сильним!”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 грудня прибув із візитом до міста Бахмут Донецької області, де ведуться запеклі бої з окупантами.

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