ООН виділив 20 млн доларів на підтримку українських громадських організацій та волонтерських груп

За 10 місяців війни ці групи вичерпали свої ресурси та потребують допомоги.

ООН виділила додаткові 20 млн доларів з Українського гуманітарного фонду на підтримку українського громадянського суспільства. Гроші мають отримати 300 представників громадянського суспільства, громадських організацій та волонтерських груп.

Про це повідомив “Голос Америки” з посиланням на постійну координаторку системи ООН в Україні Деніз Браун.

Вона наголосила, що за 10 місяців війни ці групи вичерпали свої ресурси та потребують допомоги.

Загалом з 24 лютого Офіс координації гуманітарних справ ООН виділив на операції в Україні 252 млн доларів. Ця сума включає 192 млн доларів з Українського гуманітарного фонду та 60 млн доларів з Центрального фонду екстреної допомоги.

Понад 55 млн доларів з загальної допомоги ООН пішло на забезпечення генераторами лікарень, центрів для тимчасово переміщених та інших критично важливих об’єктів. Також на ці гроші закуповують зимовий одяг та товари для українців, які зіткнулись з енергетичною кризою посеред зими.

Як раніше повідомлялось, з початку повномасштабної війни гуманітарні організації у Україні отримали понад 3 млрд доларів – близько 75% від заявленої потреби.