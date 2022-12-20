Штайнмаєр попросив Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна для виведення військ з України

Президент Німеччини подякував главі КНР за чітке неприйняття ядерних погроз із боку РФ і схвалив спільний сигнал держав G20 на Балі.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном. Окрім двосторонніх відносин, годинна бесіда була присвячена війні Росії проти України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Штайнмаєра.

Зазначається, що у розмові президент Німеччини підтвердив рішучість продовжувати підтримувати Україну.

"Захист України та згуртованість Європи зміцнені російською агресією. Путін тут докорінно прорахувався", - наголосив він.

Штайнмаєр відзначив загальну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни та у повазі до суверенітету України. Для цього, зазначив він, необхідно вивести російські війська з України.

"Він попросив Сі використати свій вплив у Росії, щоб вплинути на Путіна щодо цього", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Штайнмаєр також подякував главі КНР за чітке неприйняття ядерних погроз із боку РФ і схвалив спільний сигнал держав G20 на Балі.

Нагадаємо, в листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Китаю і зустрівся з Сі Цзіньпіном. Лідер КНР запевнив його, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі. Видання Bloomberg писало, що коментар Сі надсилає сигнал до президента РФ, що ядерна зброя є червоною лінією для Китаю, і дає Пекіну деякої спільності з Брюсселем.

Шольц став першим лідером країни зі складу G7, який відвідав Китай за останні два роки. Сі Цзіньпін мінімізовував персональні зустрічі високого рівня під час пандемії. Шольц також став першим лідером блоку, з яким Сі зустрівся після переобрання на третій термін.

Перед візитом Шольца міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив повну підтримку Росії та її президенту. Він додав, що Пекін твердо підтримує керівництво Путіним Росією та хоче змінцити відносини з Москвою.

Зазначимо, що перед повномасштабним вторгенням Росії в Україну відбулася Олімпіада в Пекіні. ЗМІ писали, що саме через Ігри Путін відтермінував війну до 24 лютого. При цьому, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, адже в 2008 році Ігри не завадили їй почати вторгнення у Грузію