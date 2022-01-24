Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, – Блінкен

Держсекретар нагадав, що в 2008 році Ігри не завадили РФ почати вторгнення у Грузію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Олімпіада не завадить планам Володимира Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії.

Про це він розповів в ефірі телеканалу CBS.

На питання ведучої, чи може Росія відтермінувати агресію через Олімпіаду в Пекіні, адже в 2008 році Ігри не завадили їй почати вторгнення у Грузію, Блінкен зауважив: "Ви маєте його (Путіна, – ред.) запитати".

"Я так не думаю. Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в їхніх інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях, так і шлях оборони і стримування. Цілком очевидно, що агресія матиме серйозні наслідки. Тому вибір за ним", – сказав держсекретар США.

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.

Як зазначається у статті, Китай витратив на проведення Олімпіади мільярди доларів і не хоче, аби Путін "затьмарив" цю подію. Президент РФ планує відвідати Китай 4 лютого, у день відкриття Олімпійських ігор у Пекіні.

За словами командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, серед різноманітних сценаріїв 20 лютого відмічається як дата, після якої можливе вторгнення – тоді завершаться не тільки Олімпійські ігри, а й спільні російсько-білоруські військові навчання.

Нагадаємо, в грудні США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді 2022 року, яку буде приймати Пекін, через ситуацію з правами людини у Китаї. При цьому, як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, офіційна делегація США не поїде на Ігри, в ній будуть тільки спортсмени та тренери.

Востаннє США повністю бойкотували Олімпійські ігри 1980 року у Москві.

Зимова Олімпіада-2022 пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.