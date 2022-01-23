Яка саме зброя була доставлена цього разу, поки не повідомляється.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov

Сполучені Штати доставил в Україну ще понад 80 тонн оборонних озброєнь. Другий літак приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні ввечері, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Поставка здійснена в рамках пакету безпекової допомоги для України, ухваленої нещодавно президентом США Джо Байденом.

"Друга пташка у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США! І це ще не кінець", - написав Резніков у Twitter.

"Вантаж прибув під надійним захистом", - додав він.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov

Яка саме зброя була доставлена цього разу, міністр не уточнив.

Вчора у Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги. Цей вантаж включав понад 90 тонн летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів.