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США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї

Це перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Джо Байденом.

У Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом США Джо Байденом для України.

Про це у Твіттері написало Посольство США в Україні.

Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

“Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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