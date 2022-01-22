США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї

Це перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Джо Байденом.

У Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом США Джо Байденом для України.

Про це у Твіттері написало Посольство США в Україні.

Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

“Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії. 🇺🇸🇺🇦#partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/a84DmguL2v — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів.