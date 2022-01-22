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Нідерланди не мають політичних перешкод для надання Україні летальної зброї

Країна має політичний простір для застосування жорстких санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Нідерланди не мають політичних перешкод для надання Україні летальної зброї
Марк Рютте
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте допустив можливість надання Україні оборонної зброї і заявив, що будь-які санкції Європейського Союзу у відповідь на російське вторгнення будуть суворими, повідомляє Bloomberg.

"У нас є політичний простір для застосування жорстких санкцій і можливість, якщо ці запити надійдуть, допомогти з оборонними озброєннями", – сказав Рютте на пресконференції в п’ятницю. 

Минулого місяця німецьке видання Bild повідомило, що Німеччина за підтримки Нідерландів заблокувала покупку зброї через НАТО. Поставку особисто блокувала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. 

За інформацією видання, Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

Напередодні стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії.

Британія цього тижня відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

США також заявили, що передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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