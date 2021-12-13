Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, - Bild

Зокрема, йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 литовських комплексів боротьби з дронами.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО.

Про це пише німецьке видання Bild.

За даними видання, з травня 2021 року Німеччина блокує іншим членам Альянсу можливість продавати зброю Україні. Зокрема, йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Зазначається, що Україна оплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) ще на початку 2021 року. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA заблокували поставку.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - повідомила виданню речниця НАТО.

За даними видання, угоду заблокували два голоси. Джерело видання зазначило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

Видання також зазначає, що за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від свого вето - у грудні року Україна отримає десять із 20 екземплярів протидронної зброї EDM4S-UA. Таке рішення було ухвалене на тлі масового перекидання російських військ до українського кордону.

Але блокада Німеччиною гвинтівок зі США продовжується, стверджує видання.

Речник МЗС Німеччини заявив, що міністерство зазвичай не коментує конфіденційні обговорення та рішення в рамках Альянсу.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий федеральний уряд дати добро на оборонну зброю для України.

"Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу", - сказав Мельник.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. Резніков також заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема США, Великою Британією, Литвою та Францією.