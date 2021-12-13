Кулеба зустрівся із помічницею держсекретаря США напередодні її візиту в Москву

США підтвердили готовність до подальшого втілення комплексного пакету стримування РФ від нового етапу агресії проти України.

Фото: МЗС України Дмитро Кулеба та Карен Донфрід

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", який відзначив Дмитро Кулеба", - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та готовність до подальшого втілення разом з Україною та європейськими союзниками комплексного пакету стримування РФ від нового етапу агресії проти нашої держави.

Кулеба у свою чергу наголосив на прихильності України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

Міністр поділився баченням способів ефективного виконання Мінських домовленостей, зокрема кроків Росії у сфері безпеки та гуманітарної сфері, які здатні знизити напругу та розблокувати процес мирного врегулювання.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.