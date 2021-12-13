У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
ГоловнаСвіт

Турецька ліра оновила історичний мінімум

Центральний банк Туреччини знизив процентні ставки, незважаючи на прискорення інфляції. Це змусило агентство S&P переглянути суверенні рейтинги країни.

Турецька ліра оновила історичний мінімум
Фото: EPA/UPG

Обмінний курс турецької ліри впав нижче 14 за долар, оновивши історичний мінімум, після того, як S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ліра впала на 1,2% у понеділок і торгувалася на рівні 14,0512 за долар о 9:40 ранку в Стамбулі.

Валюта впала на 30% по відношенню до долара з кінця жовтня, оскільки центральний банк Туреччини знизив процентні ставки, незважаючи на прискорення інфляції, що стало ключовим фактором для перегляду прогнозу рейтингу, на який посилається S&P в п’ятницю.

Останнє падіння сталося після появи інформації про те, що турецький центральний банк цього тижня знизить ставку за операціями репо (угоди купівлі-продажу центробанком державних облігацій банків з умовою їхнього зворотного викупу), задовольнивши вимоги президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо зниження вартості позик для стимулювання економічного зростання.

Турецька ліра 23 листопада пережила найбільше падіння за три роки. Це сталося після того як центробанк Туреччини знизив облікову ставку, а Ердоган похвалив це рішення і заявив, що його країна веде "економічну війну за незалежність".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також