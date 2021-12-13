Турецька ліра оновила історичний мінімум

Обмінний курс турецької ліри впав нижче 14 за долар, оновивши історичний мінімум, після того, як S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ліра впала на 1,2% у понеділок і торгувалася на рівні 14,0512 за долар о 9:40 ранку в Стамбулі.

Валюта впала на 30% по відношенню до долара з кінця жовтня, оскільки центральний банк Туреччини знизив процентні ставки, незважаючи на прискорення інфляції, що стало ключовим фактором для перегляду прогнозу рейтингу, на який посилається S&P в п’ятницю.

Останнє падіння сталося після появи інформації про те, що турецький центральний банк цього тижня знизить ставку за операціями репо (угоди купівлі-продажу центробанком державних облігацій банків з умовою їхнього зворотного викупу), задовольнивши вимоги президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо зниження вартості позик для стимулювання економічного зростання.

Турецька ліра 23 листопада пережила найбільше падіння за три роки. Це сталося після того як центробанк Туреччини знизив облікову ставку, а Ердоган похвалив це рішення і заявив, що його країна веде "економічну війну за незалежність".