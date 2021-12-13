Лідер Придністров'я переміг єдиного суперника на президентських виборах

У неділю у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці відбулися президентські вибори, на яких переміг чинний лідер Вадим Красносельський, який виступає за зближення з Росією.

Про це повідомляє РБК.

Красносельського підтримують Москва та місцева партія "Оновлення", яка контролює більшість місць у парламенті (29 із 33).

За даними ЦВК, глава невизнаної республіки отримав 79,4% голосів. Загалом, за даними комісії, у голосуванні взяли участь понад 144 тис. осіб.

На другому місці - депутат райради Григоріополя Сергій Пинзарь (11,8% голосів), ще 8,8% бюлетенів визнано недійсними.

У виборчі бюлетені кандидатів було двоє - Красносельський та Пинзарь. Раніше про свої президентські амбіції заявляли п'ятеро. Один претендент Сергій Дечев за кілька тижнів до виборів несподівано відкликав свою кандидатуру. Колишньому депутату Анатолію Дируну та громадському діячеві Миколі Малишеву було відмовлено у реєстрації на підставі недостатньої кількості зібраних підписів. Обидва стверджують, що на них чинили тиск, а членам команд загрожували.

Для Красносільського це буде другий президентський термін. Вперше його обрали в грудні 2016 року 62,23%. За його основного суперника, колишнього президента Євгена Шевчука, тоді проголосували 27,38% виборців.

Влада Молдови заздалегідь оголосила голосування нелегітимним.

"Ми вважаємо ці вибори незаконними, тому жодних очікувань щодо результатів ми не маємо", — заявила в середині листопада президентка Майя Санду.

Нагадаємо, колишній президент Молдови Ігор Додон у минулому році заявляв, про готовність надати автономію Придністров'ю.

Переважно російськомовний регіон Придністров'я 1992 року односторонньо проголосив "незалежність" від решти Молдови. Регіон має істотну підтримку Росії - політичну, економічну і військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 чоловік, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді брали участь і окремі бійці, і цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.