Премʼєр Польщі та канцлер Німеччини обговорили питання безпеки України

Моравецький наголосив на тому, що Україна опинилася в складній ситуації зокрема і завдяки "Північному потоку-2".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час недільного візиту до Варшави обговорив із польським премʼєром Матеушем Моравецьким безпеку України та російський газопровід "Північний потік-2".

У коментарі щодо України Шольц запевнив – Європа повинна дати зрозуміти, що не допустить руйнацію кордонів у Європі, пише Deutsche Welle. Виклад перемовин також опубліковано на сайті уряду Польщі.

Фото: Уряд Польщі Олаф Шольц і Матеуш Моравецький

"Нікому не слід вважати, що вони (кордони – Ред.) можуть бути порушені без серйозних наслідків", – зазначив він.

За словами Шольца, обговорення безпеки України продовжиться і на найближчому саміті Євросоюзу.

Моравецький, як і раніше, виступає проти запуску "Північного потоку-2" задля уникнення "тиску Кремлшя на Україну та ЄС". Шольц заявив, що Німеччина докладе усіх зусиль, щоби Україна лишилася транзитером російського газу.

На сайті польського уряду зазначено, що Моравецький наголосив Шольцу на складній ситуації, в якій опинилася Україна, чому також сприяє і російський газопровід. Він зауважив, що відкриття ПП-2 ставить не лише Україну, а і інші держави Східної Європи в непросту ситуацію.

І Моравецький, і Шольц зійшлися в питанні критики режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Нові економічні санкції проти нього Лукашенка також обговорять на саміті ЄС.

Нагадаємо, новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Газопровід уже побудований, але поки що не працює. Його сертифікація призупинена через швейцарську реєстрацією Nord Stream 2 AG, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.