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Новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік - 2" у випадку нападу Росії на Україну

"У разі подальшої ескалації цей газопровід не зможе почати роботу".

Новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік - 2" у випадку нападу Росії на Україну
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Про це в неділю, 12 грудня, сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю ZDF.

За її словами, ескалація в Україні матиме прямі наслідки для "Північного потоку - 2".

"У разі подальшої ескалації цей газопровід не зможе почати роботу", - сказала Бербок.

Вона нагадала, що зараз сертифікацію "Північного потоку - 2" все одно призупинено через невідповідність компанії-оператора вимогам європейського енергетичного законодавства.

Нагадаємо, що про те, що відповіддю на можливе вторгнення стане блокування "Північного потоку-2", у неділю говорив також голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Газопровід уже побудований, але поки що не працює.

У вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2", але у листопаді процес призупинили. Це пов'язано зі швейцарською реєстрацією Nord Stream 2 AG, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром". 

На розгляд питання про сертифікацію BNetzA має чотири місяці.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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