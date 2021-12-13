Хлопець тікав від поліції, а його пасажири знімали це на відео.

Фото: https://www.volynnews.com/ Фото з мцісця події

У Луцьку водій автомобіля Renault, тікаючи від поліцейських, врізався у щільний натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Як повідомляє "Суспільне Волинь", аварія трапилася о 14:30 на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, в’їхав у людей, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево.

"Авто втікаючи від патрульних в'їхало в пішоходів, за попередньою інформацією четверо людей травмувалися", - повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати.

Зі слів правоохоронців, за попередньою інформацією учасники аварії, які були в машині, - неповнолітні.

Як повідомляють "Волинські новини", внаслідок ДТП травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина. Постраждалих доставили до лікарень міста.

На місці події нині працюють слідчі. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: facebook.com/Bilosh

Оновлення. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький пізніше повідомив, що внаслідок наїзду постраждали п'ятеро пішоходів.

При цьому він підтвердив, що водій машини та його пасажири - неповнолітні.

"Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах", - написав Білошицький у фейсбуці.

Наїзд на пішоходів стався під час втечі на проспекті Соборності.

"За кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці", - розказав Білошицький.

Фото: facebook.com/Bilosh

"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля?" - додав він.

Нагадаємо, 14 листопада п'яний 23-річний мешканець Луцька за кермом Mazda 6 виїхав на тротуар на проспекті Василя Мойсея та збив на смерть 60-річного місцевого священника.